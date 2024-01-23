Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Туреччина цього тижня має проголосувати за вступ Швеції до НАТО — Bloomberg arrow

Туреччина цього тижня має проголосувати за вступ Швеції до НАТО — Bloomberg

23 січня 2024 01:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Туреччина цього тижня має проголосувати за вступ Швеції до НАТО — Bloomberg
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Турецький парламент цього тижня, ймовірно, проголосує за вступ Швеції до НАТО. Зокрема, відповідного рішення домагатиметься партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Туреччина проголосує за вступ Швеції до НАТО цього тижня

Зазначається, що на такий крок Ердоган змушений піти з огляду на геополітичні кроки.

"Його адміністрація намагається придбати 40 нових винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації існуючого парку військових літаків з 2021 року", — йдеться в повідомленні.

Водночас американський президент Джо Байден поставив схвалення  Туреччиною членства Швеції в НАТО як передумову для продажу винищувачів Анкарі.

За словами Ердогані, ці питання пов'язані між собою і можуть бути вирішені лише разом. 

"Схвалення Туреччини залишить Угорщину останньою перешкодою на шляху розширення блоку до скандинавських країн – процесу, який триває вже понад півтора року", — пише видання.

Натомість сама Швеція, після того, як стане частиною НАТО відправить сотні військових до Латвії для посилення там сил НАТО після того, як вона набуде повноправного членства в альянсі. 

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс 23 січня підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Туреччина
НАТО
Швеція
Реджеп Ердоган

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі