Туреччина цього тижня має проголосувати за вступ Швеції до НАТО — Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters

Турецький парламент цього тижня, ймовірно, проголосує за вступ Швеції до НАТО. Зокрема, відповідного рішення домагатиметься партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті.

Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що на такий крок Ердоган змушений піти з огляду на геополітичні кроки.

"Його адміністрація намагається придбати 40 нових винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації існуючого парку військових літаків з 2021 року", — йдеться в повідомленні.

Водночас американський президент Джо Байден поставив схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО як передумову для продажу винищувачів Анкарі.

За словами Ердогані, ці питання пов'язані між собою і можуть бути вирішені лише разом.

"Схвалення Туреччини залишить Угорщину останньою перешкодою на шляху розширення блоку до скандинавських країн – процесу, який триває вже понад півтора року", — пише видання.

Натомість сама Швеція, після того, як стане частиною НАТО відправить сотні військових до Латвії для посилення там сил НАТО після того, як вона набуде повноправного членства в альянсі.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс 23 січня підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.