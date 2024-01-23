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Турция на этой неделе должна проголосовать за вступление Швеции в НАТО — Bloomberg

23 января 2024 01:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Турция на этой неделе должна проголосовать за вступление Швеции в НАТО — Bloomberg
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Турецкий парламент на этой неделе, вероятно, проголосует за вступление Швеции в НАТО. В частности, соответствующего решения будет добиваться партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, имеющая большинство в парламенте.

Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что на такой шаг Эрдоган вынужден пойти с учетом геополитических шагов.

"Его администрация пытается приобрести 40 новых истребителей F-16 и 79 комплектов для модернизации существующего парка военных самолетов с 2021 года", — говорится в сообщении.

В то же время, американский президент Джо Байден поставил одобрение Турцией членства Швеции в НАТО как предпосылку для продажи истребителей Анкари.

По словам Эрдогани, эти вопросы связаны между собой и могут быть решены только вместе.

"Одобрение Турции оставит Венгрию последним препятствием на пути расширения блока в скандинавские страны — процесс, который длится уже более полутора лет" , — пишет издание.

Сама Швеция, после того, как станет частью НАТО отправит сотни военных в Латвию для усиления там сил НАТО после того, как она вступит в полноправное членство в альянсе.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс 23 января подпишут соглашение о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Турция
НАТО
Швеция
Реджеп Эрдоган

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