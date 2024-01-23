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Турция одобрила членство Швеции в НАТО, — Bloomberg

23 января 2024 21:53
обновлено: 22:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Турция одобрила членство Швеции в НАТО, — Bloomberg
Парламент Турции Фото: Anadolu Agency
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе сегодня, 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg .

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Турция одобрила членство Швеции в НАТО

На пленарном заседании парламента в Анкаре "за" вступление Швеции в НАТО проголосовали 287 голосами.

"Вступление Швеции укрепит НАТО, укрепит ее северный охват и улучшит ее способность защищать восточный фланг", — пишет агенство.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет документ в течение нескольких следующих дней.

Известно, что в таком случае Венгрия останется единственным государством-членом Альянса, еще не одобрившим присоединение Швеции.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отмечал, что возможная передача самолетов Gripen в Украину зависит от того, когда Швеция присоединится к НАТО.

"Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам нужно думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем", — заявил он 17 января.

Напомним, что американский президент Джо Байден поставил одобрение Турцией членства Швеции в НАТО как предпосылку для продажи истребителей Анкаре.

Взамен сама Швеция отправит сотни военных в Латвию для усиления там сил НАТО после того, как она вступит в полноправное членство в Альянсе.

Также мы писали, что, готовя своих военных летчиков на F-16, украинское военно-политическое руководство не останавливается только на американских штурмовиках. О шведских "Грифонах", по которым Украина ведет переговоры, — в материале Новини.LIVE.

Турция
НАТО
Швеция
Альянс

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