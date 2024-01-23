Турция одобрила членство Швеции в НАТО, — Bloomberg

Парламент Турции Фото: Anadolu Agency

Парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе сегодня, 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg .

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На пленарном заседании парламента в Анкаре "за" вступление Швеции в НАТО проголосовали 287 голосами.

"Вступление Швеции укрепит НАТО, укрепит ее северный охват и улучшит ее способность защищать восточный фланг", — пишет агенство.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет документ в течение нескольких следующих дней.

Известно, что в таком случае Венгрия останется единственным государством-членом Альянса, еще не одобрившим присоединение Швеции.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отмечал, что возможная передача самолетов Gripen в Украину зависит от того, когда Швеция присоединится к НАТО.

"Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам нужно думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем", — заявил он 17 января.

Напомним, что американский президент Джо Байден поставил одобрение Турцией членства Швеции в НАТО как предпосылку для продажи истребителей Анкаре.

Взамен сама Швеция отправит сотни военных в Латвию для усиления там сил НАТО после того, как она вступит в полноправное членство в Альянсе.

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