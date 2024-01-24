Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО arrow

Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО

24 января 2024 17:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержке членства Швеции в Альянсе. Он призвал парламент закончить ратификацию "при первой возможности".

Об этом Орбан и Столтенберг говорили в ходе телефонного разговора, о котором они сообщили в соцсети X.

Читайте также:

Поддержка Венгрии относительно членства Швеции в Альянсе

По словам премьера Венгрии, он подтвердил поддержку правительства Венгрии относительно членства Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", — подчеркнул Орбан.

поддержка Венгрии по членству Швеции в НАТО
Скриншот сообщения с X Виктора Орбана

Что сказал об этом Столтенберг

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг отметил, что разговор с премьер-министром Венгрии был "добрым" и заявил о четкой поддержке Орбана и правительства страны относительно членства Швеции в Альянсе.

"Я с нетерпением ожидаю ратификацию, как только парламент (Венгрии. — Ред.) снова соберется", — заверил он.

поддержка Венгрии по членству Швеции в НАТО
Скриншот сообщения из X Йенса Столтенберга

Напомним, парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.

НАТО
Швеция
политики
Йенс Столтенберг
Виктор Орбан
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме