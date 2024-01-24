Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержке членства Швеции в Альянсе. Он призвал парламент закончить ратификацию "при первой возможности".
Об этом Орбан и Столтенберг говорили в ходе телефонного разговора, о котором они сообщили в соцсети X.
Поддержка Венгрии относительно членства Швеции в Альянсе
По словам премьера Венгрии, он подтвердил поддержку правительства Венгрии относительно членства Швеции в НАТО.
"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", — подчеркнул Орбан.
Что сказал об этом Столтенберг
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг отметил, что разговор с премьер-министром Венгрии был "добрым" и заявил о четкой поддержке Орбана и правительства страны относительно членства Швеции в Альянсе.
"Я с нетерпением ожидаю ратификацию, как только парламент (Венгрии. — Ред.) снова соберется", — заверил он.
Напомним, парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.
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