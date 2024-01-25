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В Украине работают над организацией первого за 15 лет визита Орбана

25 января 2024 22:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине работают над организацией первого за 15 лет визита Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Bloomberg
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство работает над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Эта поездка станет первой за последние почти 15 лет.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии Радио Свобода.

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Отмечается, что 29 января в Ужгороде состоится встреча Главы Офиса Президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его венгерского коллеги Петера Сийярто.

Она будет "связана с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Орбана в Украину".

"Премьер-министр последний раз был в Украине в 2010-м — в той стране, которую мы уже мало помним. Для нас важно, что он приехал. Поэтому, прежде всего, концентрация — на двусторонней повестке дня", — сказала вице-премьер.

Стефанишина добавила, что украинская сторона "уже многое сделала" для этого.

"Мы приняли законодательство, которое признало эффективным и качественным венгерская сторона. У нас есть команды на уровне первого заместителя министра образования, коллеги с венгерской стороны от МИД, которые еженедельно координируются по имплементации законодательства, по мониторингу внедрения в каждой школе", — отметила она.

Напомним, Евросовет проведет саммит 1 февраля, где планируется обсудить выделение Украине 50 млрд евро на четыре года. В то же время Венгрия планирует снять вето  ранее наложенное на эту помощь.

Также мы писали, что страны Европейский союз может привлечь санкции против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не одобрившего принятый ЕС специальный фонд военной помощи Украины.

поездки
Венгрия
Виктор Орбан
правительство

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