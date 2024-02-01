Орбан заявил, что выполнил свою "миссию" по средствам Венгрии, которые не получит Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

После длительного молчания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победил на саммите Европейского Союза. По его словам, он договорился о механизме контроля, который "гарантирует разумное использование средств" для Украины.

Об этом Орбан сказал в видео, которое опубликовал в соцсети X.

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"Миссия" Орбана

"Миссия выполнена. Средства Венгрии не окажутся в Украине, и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция относительно войны в Украине остается неизменной: нужно прекращение огня и мирные переговоры", — отметил политик.

Mission прибыл. Мюнхенские фонды не будут завершены в Украине и будут иметь контрольный механизм в конце первого года и в начале года. Наша позиция на войне в Украине остаются неизменными: мы нуждаемся в ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 1 марта 2024

Он добавил, что в декабре на саммите ЕС не удалось найти решение "двух венгерских проблем", поэтому он не согласился помогать Украине.

Страх Орбана о поступлении средств в Украину

"Мы боялись, что средства из фондов ЕС, назначенные венграм и заблокированные Еврокомиссией, рано или поздно окажутся в Украине. И мы боялись, что ресурсы будут предоставляться Украине бесконтрольно на длительный период", — сказал премьер-министр.

Орбан подчеркнул, что такое решение предусматривает необходимый контроль и гарантию того, что средства Венгрии не поступят в наше государство.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан высоко оценил экс-президента США Дональда Трампа, особо отметив его роль в урегулировании конфликтов. По мнению Орбана, Трамп является одним из самых успешных американских президентов на международной арене.

Также мы писали, что Венгрия официально направила Брюсселю согласие на использование бюджета Евросоюза для выделения Украине 50 млрд евро. Будапешт изменил свое решение после угроз ЕС уничтожить экономику Венгрии.