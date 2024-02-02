Венгерский премьер Орбан раскритиковал высказывание Кулебы о его "провенгерских" взглядах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике высказывание главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Речь идет о словах, в которых дипломат назвал политику главы Венгрии не пророссийской, а провенгерской.

Об этом говорится в заявлении Виктора Орбана, опубликованном на Telex.

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"Меня не интересует их мнение на этот счет. Страна не должна опускаться до того, чтобы кто-то другой судил о премьер-министре и министре иностранных дел Венгрии. Если они это сделают — а именно это и произошло в данном случае, — мы не будем обращать на это внимание", — подчеркнул венгерский лидер.

Согласно заявлению, Орбан указал, что — суверенное государство. По его словам, страна не нуждается в "печати кошерного одобрения" другого государства.

"С какой стати? С какого времени нам нужно, чтобы наши славянские соседи решали, кто мы такие?" — заметил премьер.

Однако руководитель правительства рассматривает, что такое заявление Кулебы могло быть дружеским сигналом с его стороны. При этом Орбан считает, что "нельзя так говорить о другой стране с чувством собственного достоинства".

"А если и говорить, то не удивляйтесь, если она делает вид, что ничего не слышала", — добавил глава Венгрии.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что победил на саммите Евросоюза. По его словам, он договорился о механизме контроля, "гарантирующем разумное использование средств" для Украины.

Добавим, премьер-министр Венгрии 1 февраля выступил на митинге фермеров с прямой критикой европейских властей. Орбан подверг критике европейские власти за то, что те "не воспринимают голос с улиц всерьез" и создают неблагоприятные условия для работы фермеров.