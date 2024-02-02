Дефіцит демократії в Європі — чи вплине заява Орбан на вибори до Європарламенту

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу фермерів. Фото: google.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Вибори до Європейського парламенту 2024 заплановані на червень 2024 року. З початку року говорять про складність цього процесу. І вже зараз політики використовують різні майданчики, щоб впливати на ці процеси. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні виступив на мітингу фермерів з прямою критикою європейської влади.

Про це повідомляє видання Telex.

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Орбан звернувся до фермерів

Угорський премʼєр звернувся до фермерів, що мітингували перед штаб-квартирою Ради ЄС.

"Європі потрібні нові лідери і нова еліта", — сказав він.

Орбан розкритикував європейську владу за те, що ті "не сприймають голос з вулиць всерйоз" та створюють несприятливі умови для роботи фермерів.

Також не забув Орбан і нагадати про "набагато мʼякші" правила для українських фермерів, які створюють конкуренцію західним.

"Першими від цього страждаємо ми — поляки, словаки, угорці, які живуть у безпосередньому сусідстві з Україною. Але рано чи пізно ця загроза, ці втрати дійдуть до глибини Європи і будуть відчутні тут, у Брюсселі, у Франції, в Іспанії. Єврокомісія повинна ставити інтереси європейських фермерів над українськими, а не навпаки", — повідомив Орбан.

Політик закликав повністю припинити український імпорт в Європу.

"Це помилка Європи — лідери не сприймають всерйоз голос народу. Це проблема номер один. Чи говоримо ми про міграцію, про війну, про Україну, про що завгодно — голос народу лідери не сприймають всерйоз. Це демократичний дефіцит".

Нагадаємо, напередодні ЄС ухвалив 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України. Віктор Орбан нарешті погодився зняти вето.