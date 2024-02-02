Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Дефіцит демократії в Європі — чи вплине заява Орбан на вибори до Європарламенту arrow

Дефіцит демократії в Європі — чи вплине заява Орбан на вибори до Європарламенту

2 лютого 2024 12:40
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Дефіцит демократії в Європі — чи вплине заява Орбан на вибори до Європарламенту
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу фермерів. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Вибори до Європейського парламенту 2024 заплановані на червень 2024 року. З початку року говорять про складність цього процесу. І вже зараз політики використовують різні майданчики, щоб впливати на ці процеси.  Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні виступив на мітингу фермерів з прямою критикою європейської влади. 

Про це повідомляє видання Telex.

Читайте також:

Орбан звернувся до фермерів

Угорський премʼєр звернувся до фермерів, що мітингували перед штаб-квартирою Ради ЄС. 

"Європі потрібні нові лідери і нова еліта", — сказав він. 

Орбан розкритикував європейську владу за те, що ті "не сприймають голос з вулиць всерйоз" та створюють несприятливі умови для роботи фермерів. 

Також не забув Орбан і нагадати про "набагато мʼякші" правила для українських фермерів, які створюють конкуренцію західним. 

"Першими від цього страждаємо ми — поляки, словаки, угорці, які живуть у безпосередньому сусідстві з Україною. Але рано чи пізно ця загроза, ці втрати дійдуть до глибини Європи і будуть відчутні тут, у Брюсселі, у Франції, в Іспанії. Єврокомісія повинна ставити інтереси європейських фермерів над українськими, а не навпаки", — повідомив Орбан. 

Політик закликав повністю припинити український імпорт в Європу. 

"Це помилка Європи — лідери не сприймають всерйоз голос народу. Це проблема номер один. Чи говоримо ми про міграцію, про війну, про Україну, про що завгодно — голос народу лідери не сприймають всерйоз. Це демократичний дефіцит".

Нагадаємо, напередодні ЄС ухвалив 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України. Віктор Орбан нарешті погодився зняти вето.

протести
Бельгія
фермери
Віктор Орбан
аграрії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі