ЄС виділив 50 мільярдів допомоги України

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Під час саміту в Брюсселі, попри попередній спротив премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ЄС таки погодив допомогу для України на суму 50 мільярдів євро. Їх Україна отримає протягом наступних чотирьох років.

Новини.LIVE підготували головні висновки саміту.

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У центрі дискусій на саміті 1 лютого було питання надання довгострокової фінансової допомоги Україні. Після інтенсивних переговорів лідери ЄС досягли історичної угоди, пообіцявши надати значний пакет допомоги — на 50 мільярдів євро.

"Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким", — написав Президент України Володимир Зеленський у своїй подяці.

Президент Зеленський під час саміту в Брюсселі. Фото: Офіс Президента

Кошти, виділені Європейським Союзом, призначені для критично важливих секторів, таких як розвиток інфраструктури, охорона здоров'я та освіта.

Президент Зеленський підкреслив, що ця допомога є не лише грошовою, а й символічною — чітким сигналом солідарності з Україною.

Він також закликав лідерів ЄС прискорити надання військової допомоги. Війна, що триває на сході України, вимагає потужної військової підтримки.

Зеленський звернув увагу на затримку з реалізацією європейського плану постачання 1 мільйона артилерійських снарядів в Україну. Він наголосив на необхідності єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Його пропозиція: виділяти не менше 5 мільярдів євро щорічно протягом чотирьох років.

Саміт Єврокомісії в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Роль Орбана та єдність ЄС

Ключову роль під час саміту відіграв прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його початкова відмова від угоди про фінансову допомогу загрожувала зірвати весь процес.

Однак сталося несподіване — Орбан зняв своє вето, дозволивши угоді бути підписаною. Заява Орбана після цього була лаконічною.

"Угорщина визнає нагальність підтримки України в ці складні часи. Наші занепокоєння були враховані, і ми залишаємося єдиними".

Віктор Орбан на саміті в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Заклик президента Зеленського до єдності знайшов відгук серед лідерів ЄС. Під час саміту було підтверджено зобов'язання ЄС стояти на боці України.

"Наша колективна безпека залежить від стабільної та стійкої України. Ми не можемо дозволити собі похитнутися", — підсумував президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануль Макрон. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Саміт минув успішно для Європейської Комісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила задоволення результатом. Комісія отримала 80% фінансування, яке вона просила під час перегляду довгострокового бюджету ЄС. Фон дер Ляєн озвучила наступні пріоритети розподілу коштів:

Плани зростання. Значна частина коштів буде спрямована на підтримку ініціатив зростання всередині ЄС. Інвестиції в дослідження, інновації та стійкі технології знаходяться на передньому плані.

Значна частина коштів буде спрямована на підтримку ініціатив зростання всередині ЄС. Інвестиції в дослідження, інновації та стійкі технології знаходяться на передньому плані. Міграційний контроль. Боротьба з нелегальною міграцією залишається пріоритетом. Виділені ресурси сприятимуть посиленню безпеки кордонів та співпраці між країнами-членами.

Боротьба з нелегальною міграцією залишається пріоритетом. Виділені ресурси сприятимуть посиленню безпеки кордонів та співпраці між країнами-членами. Західні Балкани. Прихильність ЄС до своїх західнобалканських партнерів залишається непохитною. Фінансова допомога сприятиме економічному розвитку, стабільності та регіональній співпраці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Підсумовуючи, саміт ЄС став вирішальним кроком на шляху підтримки України у найскладніші для неї часи. Фінансова допомога, разом з поновленими зобов'язаннями щодо військової допомоги, підкреслює рішучість ЄС підтримувати Київ.

Оскільки криза триває, єдність Європи залишається першочерговим фактором у забезпеченні стабільності та безпеки в регіоні.