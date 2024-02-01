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Країни ЄС погодили фінансову допомогу Україні на 50 млрд євро

1 лютого 2024 12:41
оновлено: 12:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Країни ЄС погодили фінансову допомогу Україні на 50 млрд євро
Європейська рада. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 млрд євро.

Про це повідомляє голова Євроради Шарль Мішель

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"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС", — йдеться у повідомленні.

За словами Мішеля, це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України.

"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України — ми знаємо, що поставлено на карту", — наголосив він.

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Скриншот допису Мішеля

Також відомо, щ о по чаток саміту в Брюсселі був відкладений, тому що лідери країн ЄС влаштували зустріч з Віктором Орбаном. Її метою було переконати угорського лідера, аби той не блокував допомогу Україні.  

Зміст перемовин невідомий, проте голосування за допомогу відбулося на перших хвилинах після початку саміту і Орбан віддав свій голос "за" відповідне рішення.   

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Угорщина планує розблокувати надання Україні фінансової допомоги. За її словами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дав "позитивний сигнал" щодо цього.

Також ми писали, що голова МЗС Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента України в Ужгороді відмовився коментувати позицію Угорщини щодо надання Україні допомоги. 

  

Європейський союз
фінансова допомога
саміт
війна в Україні

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