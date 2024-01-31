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Лідери Євросоюзу будуть проводити щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро, — Reuters

31 січня 2024 14:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лідери Євросоюзу будуть проводити щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро, — Reuters
Лідери ЄС проводять засідання. Фото: Anadolu Agency
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Лідери Євросоюзу запропонували проведення обговорень щодо фінансової підтримки України на 50 мільярдів євро. Таке розв'язання питання пропонують для подолання перешкод із боку Угорщини.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що запропонована допомога має задовольнити потреби України у період із 2024-го по 2027 рік. Тим часом Угорщина наполягає на праві проводити щорічний перегляд цього питання з можливістю вето, що викликає незгоду інших членів ЄС.

В оновленій версії документа, підготовленого для саміту лідерів ЄС, передбачено проведення річних дебатів на основі звітів Єврокомісії. Це не дозволить Угорщині накласти вето на допомогу.

Претензії Угорщини щодо допомоги Україні

За словами дипломатів, Будапешт прагне не лише до щорічного права вето, але й висловлює небажання покривати збільшені витрати на обслуговування спільних позик ЄС для фонду відновлення, стверджуючи, що він не отримав коштів.

Угорщина також бажає продовження програми фонду відновлення на два роки до 2028 року, оскільки її кошти все ще заморожені, а термін дії програми спливає у 2026 році.

Однак дипломати та чиновники ЄС вважають, що ні звільнення від участі у фінансуванні збільшення відсоткових ставок, ні продовження програми не є юридично можливими.

Коли обговорять надання допомоги на 50 млрд євро

Головною темою майбутнього саміту в Брюсселі 1 лютого буде спроба домовитися про пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який раніше було заблоковано Угорщиною на саміті у грудні.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі надали країнам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні. Раніше дипломатичні представники кількох країн припустили, що Європейський фонд світу стає менш ефективним.

Крім того, Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.

Європейський союз
дебати
фінансова допомога
військова допомога
Угорщина
гроші
Україна
економіка
голосування
війна в Україні

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