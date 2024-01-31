Лидеры Евросоюза будут проводить ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро, — Reuters

Лидеры ЕС проводят заседание. Фото: Anadolu Agency

Лидеры Евросоюза предложили проведение обсуждений по вопросу о финансовой поддержке Украины на 50 миллиардов евро. Такое решение вопроса предлагают для преодоления препятствий со стороны Венгрии.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что предложенная помощь должна удовлетворить нужды Украины в период с 2024-го по 2027 год. Тем временем, Венгрия настаивает на праве проводить ежегодный пересмотр этого вопроса с возможностью вето, что вызывает несогласие других членов ЕС.

В обновленной версии документа, подготовленного для саммита лидеров ЕС, предусмотрено проведение годовых дебатов на основе отчетов Еврокомиссии. Это не позволит Венгрии наложить вето на оказание помощи.

Претензии Венгрии по отношению помощи Украине

По словам дипломатов, Будапешт стремится не только к ежегодному праву вето, но и выражает нежелание покрывать увеличенные расходы на обслуживание совместных займов ЕС для фонда восстановления, утверждая, что он не получил свою долю средств.

Венгрия также желает продления программы фонда восстановления на два года до 2028 года, поскольку ее средства все еще заморожены, а срок действия программы истекает в 2026 году.

Однако дипломаты и чиновники ЕС считают, что ни освобождение от участия в финансировании увеличения процентных ставок, ни продление программы не являются юридически осуществимыми.

Когда обсудят предоставление помощи на 50 млрд евро

Главной темой предстоящего саммита в Брюсселе 1 февраля будет попытка договориться о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который ранее был заблокирован Венгрией на саммите в декабре.

Напомним, что в Европейском Союзе представили странам-членам предложение о реформировании фонда, оказывающего военную поддержку Украине. Ранее дипломатические представители нескольких стран предположили, что Европейский фонд мира становится менее эффективным.

Кроме того, Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.