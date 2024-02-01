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Страны ЕС согласовали финансовую помощь Украине на 50 млрд евро

1 февраля 2024 12:41
обновлено: 12:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Страны ЕС согласовали финансовую помощь Украине на 50 млрд евро
Европейский совет. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Лидеры стран Европейского союза на саммите одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 млрд евро.

Об этом сообщает глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС", — говорится в сообщении.

По словам Мишеля, это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины.

"ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины — мы знаем, что поставлено на карту", — подчеркнул он.

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Скриншот поста Мишеля

Также известно, что начало саммита в Брюсселе было отложено, потому что лидеры стран ЕС устроили встречу с Виктором Орбаном. Ее целью было убедить венгерского лидера, чтобы тот не блокировал помощь Украине.   

Содержание переговоров неизвестно, однако голосование за помощь состоялось на первых минутах после начала саммита и Орбан отдал свой голос за соответствующее решение.    

  

Напомним, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи. По ее словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто дал "положительный сигнал" по этому поводу.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Украины в Ужгороде отказался комментировать позицию Венгрии о предоставлении Украине помощи.

  

Европейский союз
финансовая помощь
саммит
война в Украине

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