Сійярто не розкрив позицію Угорщини щодо зняття вето з 50 млрд євро для України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента України в Ужгороді відмовився коментувати позицію Угорщини щодо надання Україні допомоги. Угорський дипломат не розкрив жодних деталей про те, чи розблокує все ж таки країна 50 млрд євро для нашої держави.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це він сказав під час зустрічі представників України та Угорщини в Ужгороді.

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Голова МЗС Петер Сійярто не захотів розголошувати позицію Угорщини щодо того, чи розблокує вона все ж 50 млрд євро для України. Він зауважив, що питання виділення з європейського бюджету цієї суми для України є не двостороннім, тому відмовився коментувати будь-які рішення.

"Це не двостороннє питання. Тому ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі", — наголосив Сійярто.

Петер Сійярто, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба на спільній зустрічі в Ужгороді. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Ужгороді 29 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, його угорський колега Петер Сійярто та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак України обговорили деталі запланованої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Представники обох країн зазначили, зацікавлені в такій зустрічі.

Додамо, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що жодних компромісів щодо тимчасово окупованих українських територій не буде. Він наголосив, що Україна прагне миру, але справедливого.

Раніше ми писали, що Угорщина офіційно надіслала Брюсселю згоду на використання бюджету Євросоюзу для виділення Україні 50 млрд євро. Будапешт змінив своє рішення після погроз ЄС знищити економіку Угорщини.