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Україна і Угорщина домовилися щодо врегулювання прав національних меншин у Закарпатті

29 січня 2024 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна і Угорщина домовилися щодо врегулювання прав національних меншин у Закарпатті
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони обговорили питання врегулювання прав угорської меншини у Закарпатті.

Новини.LIVE розповіли про головні рішення, які були прийняті під час зустрічі.

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"Щодо прав національних меншин, то це дуже давня історія. Ми зійшлися з угорською стороною, що це питання ми маємо врегулювати. Врегулювати добросовісно з обох сторін", — зазначив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що обидві сторони виходили з того, що в рамках напрямку України на здобуття членства в Європейському союзі, вона ухвалить нове освітнє законодавство, яке поверне систему навчання національних меншин до системи 2017 року, коли була запроваджена освітня реформа в Україні.

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Петер Сійярто, Андрій Єрмакта Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE
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Зустріч української та угорської делегацій. Фото: Новини.LIVE

"Важливим знаком є те, що угорці Закарпаття позитивним чином оцінили ці зусилля у нашому законодавстві. Також Петер Сійярто опублікував перелік питань, які потребують, з угорської сторони, певних уточнень. В свою чергу ми попросили надати нам перелік питань, які належать до дотримання прав угорської меншини", — розпові Кулеба.

Очільник МЗВ України наголосив, що ці питання українські працівники отримали і домовилися, що під егідою обох міністерств закордонних справ буле зібрано комісію. 

Вона матиме одне завдання — через десять днів представити на розгляд урядів обох країни доповідь про те, які з питання у переліку потребують вирішення, або вже врегульовані".

Раніше ми розповідали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це сьогодні зранку, 29 січня.

Дмитро Кулеба
Угорщина
Україна
Закарпаття
Петер Сіярто

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