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Сійярто разом з Єрмаком та Кулебою відвідав могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження

29 січня 2024 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сійярто разом з Єрмаком та Кулебою відвідав могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, керівник ОП Андрій Єрмак та глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це сьогодні зранку, 29 січня.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Вранці разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто вшанували пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", — розповів Єрмак.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: t.me/ermaka2022
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто
Глава МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: t.me/ermaka2022

Він додав, що відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там вже розпочалася зустріч з українськими представниками — головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також ми писали, що Європейський Союз розробляє план для удару по економіці Угорщини у разі повторного блокування допомоги для України. 50 млрд євро для України мають ухвалити під час Саміту 1 лютого.

Додамо, лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.

Дмитро Кулеба
війна
ЗСУ
Андрій Єрмак
МЗС
Закарпаття
Петер Сіярто
могила

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