Сійярто разом з Єрмаком та Кулебою відвідав могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, керівник ОП Андрій Єрмак та глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це сьогодні зранку, 29 січня.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Вранці разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто вшанували пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", — розповів Єрмак.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: t.me/ermaka2022

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: t.me/ermaka2022

Він додав, що відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там вже розпочалася зустріч з українськими представниками — головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також ми писали, що Європейський Союз розробляє план для удару по економіці Угорщини у разі повторного блокування допомоги для України. 50 млрд євро для України мають ухвалити під час Саміту 1 лютого.

Додамо, лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.