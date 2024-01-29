Сійярто разом з Єрмаком та Кулебою відвідав могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це сьогодні зранку, 29 січня.
Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.
Кулеба, Єрмак та Сійярто відвідали могили загиблих воїнів
"Вранці разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто вшанували пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", — розповів Єрмак.
Він додав, що відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там вже розпочалася зустріч з українськими представниками — головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Також ми писали, що Європейський Союз розробляє план для удару по економіці Угорщини у разі повторного блокування допомоги для України. 50 млрд євро для України мають ухвалити під час Саміту 1 лютого.
Додамо, лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.
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