Сийярто вместе с Ермаком и Кулебой посетил могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Кулеба, Ермак и Сийярто посетили могилы погибших воинов

"Утром вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства", — рассказал Ермак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: t.me/ermaka2022

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: t.me/ermaka2022

Он добавил, что посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл на Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Также мы писали, что Европейский Союз разрабатывает план по удару по экономике Венгрии в случае повторного блокирования помощи для Украины. 50 млрд евро для Украины должны быть приняты во время Саммита 1 февраля.

Добавим, лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил, что страна потребует Закарпатья, если Украина упадет. По его словам, партия будет говорить о претензиях.