Украина и Венгрия договорились об урегулировании прав национальных меньшинств в Закарпатье

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто . Стороны обсудили вопросы урегулирования прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Новини.LIVE рассказали о главных решениях, принятых во время встречи.

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Вопросы национальных меньших являются древней историей

"О правах национальных меньшинств, это очень древняя история. Мы сошлись с венгерской стороной, что этот вопрос мы должны урегулировать. Урегулировать добросовестно с обеих сторон", — отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что обе стороны исходили из того, что в рамках направления Украины на обретение членства в Европейском союзе, она примет новое образовательное законодательство, которое вернет систему обучения национальным меньшинствам к системе 2017 года, когда была введена образовательная реформа в Украине.

Петер Сийярто, Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Встреча украинской и венгерской делегаций. Фото: Новини.LIVE

"Важным знаком является то, что венгры Закарпатья положительным образом оценили эти усилия в нашем законодательстве. Также Петер Сийярто опубликовал перечень нуждающихся с венгерской стороны определенных уточнений. В свою очередь мы попросили предоставить нам перечень вопросов, которые относятся к соблюдению прав венгерского меньшинства", — рассказал Кулеба.

Глава МЗУ Украины подчеркнул, что эти вопросы украинские работники получили и договорились, что под эгидой обоих министерств иностранных дел была собрана комиссия.

У нее будет одна задача — через десять дней представить на рассмотрение правительств обеих стран доклад о том, какие из вопроса в перечне нуждаются в решении, или уже урегулированы".

Ранее мы рассказывали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.