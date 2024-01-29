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Єрмак пояснив, чому світу потрібна Формула миру від Зеленського

29 січня 2024 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єрмак пояснив, чому світу потрібна Формула миру від Зеленського
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: скриншот Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що жодних компромісів щодо тимчасово окупованих українських територій не буде. Він наголосив, що Україна прагне миру, але справедливого.

Ці слова Андрія Єрмака передає кореспондент Новини.LIVE.

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак чітко зазначив, що Україна хоче миру, але він має бути справедливим.

"Ми бачимо, що стає із замороженими конфліктами. Саме тому президент Зеленський запропонував Формулу миру. Це 10 пунктів, які базуються на міжнародному праві і статуті ООН", — пояснив Єрмак.

Він наголосив, що ці пункти стосуються не лише припинення війни, а й вирішення криз, які були спровоковані цією війною.

Раніше ми розповідали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це сьогодні зранку, 29 січня.

Андрій Єрмак
Угорщина
Україна
окупація
Петер Сіярто

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