Ермак объяснил, почему миру нужна Формула мира от Зеленского
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что никаких компромиссов в отношении временно оккупированных украинских территорий не будет. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но справедливому.
Эти слова Андрея Ермака передает корреспондент Новини.LIVE.
Компромиссов относительно оккупированных территорий быть не может
Глава Офиса Президента Андрей Ермак четко отметил, что Украина хочет мира, но он должен быть справедливым.
"Мы видим, что становится с замороженными конфликтами. Именно поэтому президент Зеленский предложил Формулу мира. Это 10 пунктов, которые базируются на международном праве и уставе ООН", — пояснил Ермак.
Он подчеркнул, что эти пункты касаются не только прекращения войны, но и разрешения кризисов, спровоцированных этой войной.
Ранее мы рассказывали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.
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