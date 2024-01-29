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Ермак объяснил, почему миру нужна Формула мира от Зеленского

29 января 2024 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ермак объяснил, почему миру нужна Формула мира от Зеленского
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: скриншот Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что никаких компромиссов в отношении временно оккупированных украинских территорий не будет. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но справедливому.

Эти слова Андрея Ермака передает корреспондент Новини.LIVE.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак четко отметил, что Украина хочет мира, но он должен быть справедливым.

"Мы видим, что становится с замороженными конфликтами. Именно поэтому президент Зеленский предложил Формулу мира. Это 10 пунктов, которые базируются на международном праве и уставе ООН", пояснил Ермак.

Он подчеркнул, что эти пункты касаются не только прекращения войны, но и разрешения кризисов, спровоцированных этой войной.

Ранее мы рассказывали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.

Андрей Ермак
Венгрия
Украина
оккупация
Петер Сиярто

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