Сийярто не раскрыл позицию Венгрии по снятию вето с 50 млрд евро для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Украины в Ужгороде отказался комментировать позицию Венгрии о предоставлении Украине помощи. Венгерский дипломат не раскрыл никаких деталей о том, разблокирует ли страна 50 млрд евро для нашего государства.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом он сказал во время встречи представителей Украины и Венгрии в Ужгороде.

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Глава МИД Петер Сийярто не захотел разглашать позицию Венгрии относительно того, разблокирует ли она все же 50 млрд евро для Украины. Он отметил, что вопрос выделения из европейского бюджета этой суммы для Украины не двусторонний и поэтому отказался комментировать какие-либо решения.

"Это не двусторонний вопрос. Поэтому мы будем обсуждать это не здесь, а в Брюсселе", — подчеркнул Сийярто.

Петер Сийярто, Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба на совместной встрече в Ужгороде. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Ужгороде 29 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его венгерский коллега Петер Сийярто и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак Украины обсудили детали запланированной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Представители обеих стран отметили, что заинтересованы в такой встрече.

Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что никаких компромиссов в отношении временно оккупированных украинских территорий не будет. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но справедливому.

Ранее мы писали, что Венгрия официально направила Брюсселю согласие на использование бюджета Евросоюза для выделения Украине 50 млрд евро. Будапешт изменил свое решение после угроз ЕС уничтожить экономику Венгрии.