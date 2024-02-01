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ЕС принял 50 миллиардов евро помощи Украине — главные итоги саммита в Брюсселе

1 февраля 2024 21:04
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
ЕС выделил 50 миллиардов помощи Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Во время саммита в Брюсселе, несмотря на предварительное сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС все-таки согласовал помощь для Украины на сумму 50 миллиардов евро. Их Украина получит в течение следующих четырех лет.

Новини.LIVE подготовили главные итоги саммита.

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В центре дискуссий на саммите 1 февраля был вопрос предоставления долгосрочной финансовой помощи Украине. После интенсивных переговоров лидеры ЕС достигли исторического соглашения, пообещав предоставить значительный пакет помощи — на 50 миллиардов евро.

"Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Европа задает тон в глобальных процессах своим единством. Сейчас это факт. И он должен оставаться таким", — написал Президент Украины Владимир Зеленский в своей благодарности.

Президент Зеленский во время саммита в Брюсселе. Фото: Офис Президента

Выделяемые Европейским Союзом средства предназначены для критически важных секторов, таких как развитие инфраструктуры, здравоохранение и образование.

Президент Зеленский подчеркнул, что эта помощь не только денежная, но и символическая — четкий сигнал солидарности с Украиной.

Он также призвал лидеров ЕС ускорить предоставление военной помощи. Война, продолжающаяся на востоке Украины, требует мощной военной поддержки.

Зеленский обратил внимание на задержку с реализацией европейского плана поставки 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину. Он отметил необходимость единства в создании Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Его предложение: выделять не менее 5 миллиардов евро ежегодно четыре года.

Саммит Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Роль Орбана и единство ЕС

Ключевую роль в ходе саммита сыграл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его первоначальный отказ от соглашения о финансовой помощи грозил сорвать весь процесс.

Однако случилось неожиданное — Орбан снял свое вето, разрешив соглашению быть подписанным. Заявление Орбана после этого было лаконичным.

"Венгрия признает неотложность поддержки Украины в эти сложные времена. Наши беспокойства были учтены, и мы остаемся едиными".

Виктор Орбан на саммите в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Призыв президента Зеленского к единству нашел отклик среди лидеров ЕС. В ходе саммита было подтверждено обязательство ЕС стоять на стороне Украины.

"Наша коллективная безопасность зависит от стабильной и устойчивой Украины. Мы не можем позволить себе пошатнуться", — подытожил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануль Макрон. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Саммит прошел успешно для Европейской Комиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удовлетворение результатом. Комиссия получила 80% финансирования, которое она просила при пересмотре долгосрочного бюджета ЕС. Фон дер Ляйен озвучила следующие приоритеты распределения средств:

  • Планы роста. Значительная часть средств будет направлена на поддержку инициатив роста внутри ЕС. Инвестиции в исследования, инновации и устойчивые технологии находятся на переднем плане.
  • Миграционный контроль. Борьба с нелегальной миграцией остается приоритетом. Выделенные ресурсы будут способствовать усилению безопасности границ и сотрудничеству между странами-членами.
  • Западные Балканы. Приверженность ЕС своим западнобалканским партнерам остается непоколебимой. Финансовая помощь будет способствовать экономическому развитию, стабильности и региональному сотрудничеству.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Подводя итог, саммит ЕС стал решающим шагом на пути поддержки Украины в самые сложные для нее времена. Финансовая помощь вместе с возобновленными обязательствами по военной помощи подчеркивает решимость ЕС поддерживать Киев.

Поскольку кризис продолжается, единство Европы остается первоочередным фактором обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Европейский союз
Еврокомиссия
финансовая помощь
деньги
Бельгия
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Виктор Орбан

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