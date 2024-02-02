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Дефицит демократии в Европе — повлияет ли заявление Орбан на выборы в Европарламент

2 февраля 2024 12:40
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Дефицит демократии в Европе — повлияет ли заявление Орбан на выборы в Европарламент
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге фермеров. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Выборы в Европейский парламент 2024 запланированы на июнь 2024 года. С начала года говорят о сложности этого процесса. И уже сейчас политики используют разные площадки, чтобы влиять на эти процессы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне выступил на митинге фермеров с прямой критикой европейских властей.

Об этом сообщает издание Telex.

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Орбан обратился к фермерам

Венгерский премьер обратился к митингующим перед штаб-квартирой Совета ЕС фермерам.

"Европе нужны новые лидеры и новая элита", — сказал он.

Орбан подверг критике европейские власти за то, что те "не воспринимают голос с улиц всерьез" и создают неблагоприятные условия для работы фермеров.

Также не забыл Орбан и напомнить о "намного более мягких" правилах для украинских фермеров, которые создают конкуренцию западным.

"Первыми от этого страдаем мы — поляки, словаки, венгры, которые живут в непосредственном соседстве с Украиной. Но рано или поздно эта угроза, эти потери дойдут до глубины Европы и будут ощутимы здесь, в Брюсселе, во Франции, в Испании. Еврокомиссия должна ставить интересы европейских фермеров над украинскими, а не наоборот", — сообщил Орбан.

Политик призвал полностью прекратить украинский импорт в Европу.

"Это ошибка Европы — лидеры не принимают всерьез глас народа. Это проблема номер один. Говорим ли мы о миграции, о войне, об Украине, о чем угодно — глас народа лидеры не принимают всерьез. Это демократический дефицит"

Напомним, накануне ЕС принял 50 млрд евро финансовой помощи для Украины. Виктор Орбан наконец-то согласился снять вето.

протесты
Бельгия
фермеры
Виктор Орбан
аграрии

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