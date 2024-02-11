Український волонтер подарував главі МЗС Угорщини уламок російського танка

Український волонтер дарує уламок Петеру Сійярто. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook

Український волонтер Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто уламок російського танка, який знищили біля Києва. Дипломат прийняв і подякував за подарунок та вказав, що Угорщина "щиро хоче миру в Україні".

Про це волонтер написав на своїй сторінці у Facebook.

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Лідер угорської дипломатії прийняв подарунок від українського волонтера та подякував йому. При цьому міністр наголосив, що його країна прагне закінчення війни в Україні.

"Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь-ласка пам’ятайте уроки історії і що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року", — наголосив волонтер Сійярто під час Європейської конференції в Гарвардському університеті.

Угорський дипломат Пітер Сійярто тримає уламок танка.Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook

Український волонтер дарує уламок Петеру Сійярто. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook

Скриншот допису Прокопенка

Нагадаємо, Петер Сійярто наголосив, що Угорщина надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України. Міністр нагадав, що інші держави мають "інтенсивніше говорити" про важливість перемоги Україні у війні.

Також ми писали про те, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував зустріч з Петером Сійярто та напружені відносини із сусідньою країною. Як вказує посадовець, наразі Україні та Угорщині потрібно працювати над розвитком двосторонніх відносин.