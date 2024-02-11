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Український волонтер подарував главі МЗС Угорщини уламок російського танка

11 лютого 2024 13:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Український волонтер подарував главі МЗС Угорщини уламок російського танка
Український волонтер дарує уламок Петеру Сійярто. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Український волонтер Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто уламок російського танка, який знищили біля Києва. Дипломат прийняв і подякував за подарунок та вказав, що Угорщина "щиро хоче миру в Україні".

Про це волонтер написав на своїй сторінці у Facebook.

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Лідер угорської дипломатії прийняв подарунок від українського волонтера та подякував йому. При цьому міністр наголосив, що його країна прагне закінчення війни в Україні. 

"Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь-ласка пам’ятайте уроки історії і що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року", — наголосив волонтер Сійярто під час Європейської конференції в Гарвардському університеті.

Угорський дипломат Пітер Сійярто тримає уламок танка
Угорський дипломат Пітер Сійярто тримає уламок танка.Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook
Український волонтер дарує уламок Петеру Сійярто
Український волонтер дарує уламок Петеру Сійярто. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook
Скриншот допису Прокопенка
Скриншот допису Прокопенка

Нагадаємо, Петер Сійярто наголосив, що Угорщина надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України. Міністр нагадав, що інші держави мають "інтенсивніше говорити" про важливість перемоги Україні у війні.

Також ми писали про те, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував зустріч з Петером Сійярто та напружені відносини із сусідньою країною. Як вказує посадовець, наразі Україні та Угорщині потрібно працювати над розвитком двосторонніх відносин.

війна
Угорщина
Україна
танки
волонтери
Віктор Орбан
Петер Сіярто
Росія

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