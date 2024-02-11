Украинский волонтер подарил главе МИД Венгрии обломок российского танка

Украинский волонтер дарит обломок Петеру Сийярто. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook

Украинский волонтер Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто обломок российского танка, уничтоженного возле Киева. Дипломат принял и поблагодарил за подарок и указал, что Венгрия "искренне хочет мира в Украине".

Об этом волонтер написал на своей странице в Facebook.

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Лидер венгерской дипломатии принял подарок от украинского волонтера и поблагодарил его. При этом министр подчеркнул, что его страна стремится к окончанию войны в Украине.

"Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое российский террор, пожалуйста, помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта 1956 года", — подчеркнул волонтер Сийярто во время Европейской конференции в Гарвардском университете.

Венгерский дипломат Петер Сийярто держит обломок танка. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook

Украинский волонтер дарит обломок Петеру Сийярто. Фото: Inna Bezverkhaya / Facebook

Скриншот поста Прокопенко

Напомним, Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет в дальнейшем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Министр напомнил, что другие государства должны более "интенсивно говорить" о важности победы Украины в войне.

Также мы писали о том, что глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал встречу с Петером Сийярто и напряженные отношения с соседней страной. Как указывает чиновник, сейчас Украине и Венгрии нужно работать над развитием двусторонних отношений.