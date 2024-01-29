Варто примножити зусилля — Сійярто наголосив на важливості миру в Україні

Петер Сійярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter

Угорщина надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України. Інші країни, своєю чергою, на міжнародній арені повинні "інтенсивніше говорити" про необхідність миру в країні.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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"Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру", — сказав Сійярто.

Політик додав, що Угорщина та інші країни повинні "примножити зусилля" задля якнайшвидшого миру в Україні.

"Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру", — додав Сійярто.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там у нього була запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

За словами Андрія Єрмака, зустріч була спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами.