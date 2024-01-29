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Варто примножити зусилля — Сійярто наголосив на важливості миру в Україні

29 січня 2024 21:27
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Козюк Тетяна
редактор
Варто примножити зусилля — Сійярто наголосив на важливості миру в Україні
Петер Сійярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Угорщина надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України. Інші країни, своєю чергою, на міжнародній арені повинні "інтенсивніше говорити" про необхідність миру в країні. 

Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. 

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"Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру", — сказав Сійярто.

Політик додав, що Угорщина та інші країни повинні "примножити зусилля" задля якнайшвидшого миру в Україні. 

"Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру", — додав Сійярто. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там у нього була запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. 

За словами Андрія Єрмака, зустріч була спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами.

Дмитро Кулеба
росіяни
Угорщина
окупанти
війна в Україні
війна
Петер Сіярто

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