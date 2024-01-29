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Стоит умножить усилия — Сийярто отметил важность мира в Украине

29 января 2024 21:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стоит умножить усилия — Сийярто отметил важность мира в Украине
Петер Сийярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Венгрия будет в дальнейшем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Другие страны, в свою очередь, на международной арене должны более "интенсивно говорить" о необходимости мира в стране.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Сийярто отметил важность мира в Украине

"Мы осуждаем войну и хотим, чтобы у нас по соседству как можно скорее наступил мир. Мы должны и в международной политике интенсивнее говорить о необходимости мира", — сказал Сийярто.

Политик добавил, что Венгрия и другие страны должны "умножить усилия" для скорейшего мира в Украине.

"Венгрия готова прилагать усилия. Ведь знаем, что спасти жизнь людей можно только во время мира", — добавил Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там у него была запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По словам Андрея Ермака, встреча была направлена на то, чтобы наладить отношения между странами.

Дмитрий Кулеба
россияне
Венгрия
оккупанты
война в Украине
війна
Петер Сиярто

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