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В Венгрии ответили, будут ли блокировать 13-й пакет санкций против РФ

19 февраля 2024 21:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Венгрии ответили, будут ли блокировать 13-й пакет санкций против РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет блокировать 13 пакет санкций Европейского Союза против РФ. Он отметил, что в санкционный пакет были внесены правки, на которых акцентировали внимание в Будапеште.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 19 февраля.

"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты", — объяснил Сийярто.

Критика Венгрии относительно нового пакета санкций ЕС против России

Ранее министр подверг критике 13-й пакет санкций против России, который ввел ЕС.

По его словам, годовщина полномасштабной войны РФ в Украине "должна стать поводом для того, чтобы способствовать прекращению огня и мирным переговорам".

"Война в Украине влечет за собой все большее кровопролитие, больше смертей и больше разрушений. Однако, к сожалению, в повестке дня нет никакого предложения, которое имеет целью создание мира. На самом деле наоборот: еще раз подтверждается, что Европейский Союз, страдая от военного психоза, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и общественным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный", — отметил он.

блокировка пакета санкций Венгрией
Скриншот сообщения из Facebook Петера Сийярто

Напомним, ранее СМИ писали, что Венгрия заблокировала 13 пакет санкций ЕС против России. Как известно, санкции направлены против 200 физических и юридических российских лиц, Китая и поддерживающих страну-агрессора стран.

Также мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу "провенгерской" политики Орбана.

санкции против России
Европейский союз
МИД
Венгрия
Петер Сиярто

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