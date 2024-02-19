В Венгрии ответили, будут ли блокировать 13-й пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет блокировать 13 пакет санкций Европейского Союза против РФ. Он отметил, что в санкционный пакет были внесены правки, на которых акцентировали внимание в Будапеште.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 19 февраля.

"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты", — объяснил Сийярто.

Критика Венгрии относительно нового пакета санкций ЕС против России

Ранее министр подверг критике 13-й пакет санкций против России, который ввел ЕС.

По его словам, годовщина полномасштабной войны РФ в Украине "должна стать поводом для того, чтобы способствовать прекращению огня и мирным переговорам".

"Война в Украине влечет за собой все большее кровопролитие, больше смертей и больше разрушений. Однако, к сожалению, в повестке дня нет никакого предложения, которое имеет целью создание мира. На самом деле наоборот: еще раз подтверждается, что Европейский Союз, страдая от военного психоза, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и общественным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный", — отметил он.

Скриншот сообщения из Facebook Петера Сийярто

Напомним, ранее СМИ писали, что Венгрия заблокировала 13 пакет санкций ЕС против России. Как известно, санкции направлены против 200 физических и юридических российских лиц, Китая и поддерживающих страну-агрессора стран.

Также мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу "провенгерской" политики Орбана.