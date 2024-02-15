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Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти РФ, — ЗМІ

15 лютого 2024 13:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти РФ, — ЗМІ
Засідання послів ЄС. Фото: European Parliament
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Угорщина заблокувала новий 13-й пакет європейських санкцій проти Росії. Пакет обмежувальних заходів спрямований проти 200 фізичних та юридичних російських осіб, Китаю та країн, які підтримують РФ.

Про це повідомляє видання Financial Times у четвер, 15 лютого.

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Угорщина відмовилася підтримувати пакет санкцій через включення до списку санкцій китайських компаній. Один із дипломатів описав переговори як "ефективний діалог", під час якого угорський посол запросив додатковий час для вивчення пропозицій.

Офіційний представник посла Угорщини в ЄС не надав коментарів з цього питання.

За інформацією джерел видання, обговорення санкцій продовжать, і очікується, що тему знову буде порушено на засіданні міністрів країн-членів наступного тижня.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий 13 пакет санкцій проти Росії до другої річниці війни в Україні — 24 лютого 2024 року.

Раніше Рада Європейського Союзу погодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження продовжаться до 31 липня 2024 року.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
Угорщина
чиновники
Європа

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