Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ, — СМИ

Заседание послов ЕС. Фото: European Parliament

Венгрия заблокировала новый 13-й пакет европейских санкций против России. Пакет ограничительных мер направлен против 200 физических и юридических российских лиц, Китая и стран, которые поддерживают РФ.

Об этом сообщает издание Financial Times в четверг, 15 февраля.

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Венгрия отказалась поддерживать пакет санкций из-за включения в список санкций китайских компаний. Один из дипломатов описал переговоры как "эффективный диалог", в ходе которого венгерский посол запросил дополнительное время для изучения предложений.

В свою очередь, официальный представитель посла Венгрии в ЕС не предоставил комментариев по данному вопросу.

По информации источников издания, обсуждение санкций продолжат, и ожидается, что тема вновь будет поднята на заседании министров стран-членов на следующей неделе.

Напомним, Европейский Союз готовит новый 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине — 24 февраля 2024 года.

Ранее Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения продлятся до 31 июля 2024 года.