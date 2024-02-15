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Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ, — СМИ

15 февраля 2024 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ, — СМИ
Заседание послов ЕС. Фото: European Parliament
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Венгрия заблокировала новый 13-й пакет европейских санкций против России. Пакет ограничительных мер направлен против 200 физических и юридических российских лиц, Китая и стран, которые поддерживают РФ.

Об этом сообщает издание Financial Times в четверг, 15 февраля.

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Венгрия отказалась поддерживать пакет санкций из-за включения в список санкций китайских компаний. Один из дипломатов описал переговоры как "эффективный диалог", в ходе которого венгерский посол запросил дополнительное время для изучения предложений.

В свою очередь, официальный представитель посла Венгрии в ЕС не предоставил комментариев по данному вопросу.

По информации источников издания, обсуждение санкций продолжат, и ожидается, что тема вновь будет поднята на заседании министров стран-членов на следующей неделе.

Напомним, Европейский Союз готовит новый 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине — 24 февраля 2024 года.

Ранее Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения продлятся до 31 июля 2024 года.

санкции против России
Европейский союз
санкции
Венгрия
чиновники
Европа

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