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Новый пакет санкций ЕС против РФ будет касаться 55 компаний и более 60 человек, — СМИ

8 февраля 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новый пакет санкций ЕС против РФ будет касаться 55 компаний и более 60 человек, — СМИ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Европейском Союзе продолжается работа над 13-м пакетом санкций против России. Он будет касаться около 55 компаний и более 60 человек.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 8 февраля.

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Ограничения коснутся ряда фирм и людей, занимающихся производством оружия и поставкой технологий, а также электроники, которые используются оборонными компаниями РФ.

"Предложения, требующие поддержки всех государств-членов, прежде чем их примут, также будут нацелены на судоходные компании, которые обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из КНДР в РФ", — говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что новый пакет санкций может быть ограничен по объему. Несколько членов ЕС призывают блок быть более амбициозными и добавить в список новые экономические ограничения.

Напомним, редактор издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк прокомментировал новый пакет санкций Европейского Союза против России. По его словам, ограничения, ожидаемые ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, будут самыми слабыми.

Также мы писали, что правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.

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