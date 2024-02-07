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Стали відомі подробиці нового пакету санкцій проти Росії

7 лютого 2024 15:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стали відомі подробиці нового пакету санкцій проти Росії
Європейська рада. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії до другої річниці війни в Україні 24 лютого. Під обмеження потраплять, зокрема, кілька десятків російських та білоруських військових, які мають відношення до збройної агресії.

Про це повідомило EUobserver.

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За словами кількох дипломатів ЄС, новий пакет санкції торкнеться кількох компаній, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї попри введені міжнародні обмеження.

Водночас санкції будуть запроваджені щодо громадян Росії, які причетні до незаконної депортації та викрадень українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Відомо, що переговори щодо санкційного списку розпочнуться 8 лютого.

У матеріалі йдеться, що до нього не входять "жодні важливі пункти, такі як нове ембарго ЄС на російські метали, зріджений газ або ядерні компанії, оскільки його потрібно було швидко погодити" до другої річниці війни.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.

Також ми писали, що країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток з них вилучать для допомоги Україні. 

Крім того, уряд Бельгії запропонував країнам G7 план для розблокування заморожених активів Росії. 

санкції проти Росії
Європейський союз
війна в Україні
Росія

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