Стали известны подробности нового пакета санкции против России

Европейский совет. Фото: Reuters

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине 24 февраля. Под ограничения попадут, в частности, несколько десятков российских и белорусских военных, которые имеют отношение к вооруженной агрессии.

Об этом сообщило EUobserver.

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По словам нескольких дипломатов ЕС, новый пакет санкции коснется нескольких компаний, которые помогают России получить запрещенные компоненты оружия, несмотря на введенные международные ограничения.

В то же время санкции будут введены в отношении граждан России, причастных к незаконной депортации и похищениям украинских детей с временно оккупированных территорий.

Известно, что переговоры по санкционному списку начнутся 8 февраля.

В материале говорится, что в него не входят "никакие важные пункты, такие как новое эмбарго ЕС на российские металлы, сжиженный газ или ядерные компании, поскольку его нужно было быстро согласовать" ко второй годовщине войны.

Напомним, что Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения за вооруженную агрессию на территории Украины продлятся до 31 июля 2024 года.

Также мы писали, что страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль из них будет изъята для помощи Украине.

Кроме того, правительство Бельгии предложило странам G7 план для разблокирования замороженных активов России.