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Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 осіб, — ЗМІ

8 лютого 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 осіб, — ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Європейському Союзі триває робота над 13-им пакетом санкцій проти Росії. Він стосуватиметься близько 55 компаній і понад 60 осіб.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 8 лютого.

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Обмеження торкнуться низки фірм та людей, що займаються виробництвом зброї та постачанням технологій, а також електроніки, які використовуються оборонними компаніями РФ.

"Пропозиції, що потребують підтримки всіх держав-членів, перш ніж їх ухвалять, також будуть націлені на судноплавні компанії, які забезпечують транспортування та логістику для перевезення боєприпасів з КНДР до РФ", — йдеться у матеріалі.

Bloomberg зазначає, що новий пакет санкцій може бути обмеженим за обсягом. Декілька членів ЄС закликають блок бути більш амбітними та додати до переліку нові економічні обмеження.

Нагадаємо, редактор видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк прокоментував новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, обмеження, які очікуються до другої річниці повномасштабної війни в Україні, будуть найслабшими.

Також ми писали, що уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. У майбутньому їх планують використати на користь України.

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