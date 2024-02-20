Грузия не будет вводить санкции против РФ — премьер Кобахидзе объяснил почему

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе. Фото: УНИАН

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что Тбилиси не будет вводить санкции против России. Чиновник подчеркнул, что страна имеет свою четкую позицию и поддерживает Украину в войне, однако вводить ограничения для Российской Федерации не собирается.

Об этом глава государства сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает Interfax-Украина.

Грузия не будет вводить санкции против России

"О санкциях против России у нас есть очень четкая позиция. Мы не вводим санкций, и по этому поводу у нас есть очень сильные аргументы", — подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, Грузия активно поддерживает Украину и оказывает гуманитарную помощь гражданам. Премьер выразил непонимание по поводу того, что его и руководство Грузии обвиняют в сотрудничестве с Россией и поддержании войны на территории Украины. Кохабидзе отрицает подобные обвинения.

"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", среди них секретаря Совбеза, советника президента", — отметил грузинский лидер.

Боррель прокомментировал высказывание Кохабидзе

Выступая в Брюсселе, Боррель подчеркнул, что в ЕС не рассматривают Грузию как возможного союзника РФ. При этом Верховный представитель Евросоюза добавил, что "не слышал призывов ни из Украины, ни от отдельных лиц" о привлечении Грузии к военному конфликту с Россией.

"Мы заинтересованы в лучших отношениях между Грузией и Украиной, поскольку напряженностью в этих отношениях пользуется только Россия. Никто серьезно не воспринял заявлений об открытии в Грузии "второго фронта". Мы не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц", — указал Боррель.

Напомним, в США анонсировали введение санкций против России, которое состоится 23 февраля. Причиной тому стала смерть оппозиционного политика Алексея Навального в колонии и война в Украине, которую РФ ведет уже два года.

Добавим, в Венгрии заявили, что не будут блокировать 13-й пакет санкций ЕС против РФ, о котором объявил Жозеп Боррель после смерти Навального.