Індійська компанія відмовилась купувати нафту в Росії — яка причина

Індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp. Фото: Shutterstock

Індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp відмовилася купувати в Росії нафту "Сокол". Це спричинене тим, що банки-посередники не проводять усі платежі через санкції.

Про це 9 лютого повідомило агентство Reuters з посиланням на анонімного чиновника.

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Через відмову купувати російську нафту "Сокіл" індійська компанія тепер здебільшого покладається на нафту Urals.

"Наразі немає пропозицій щодо нафти сорту "Сокіл", і на ринку Urals також стало напружено", — сказав чиновник.

Він додав, що нафта Urals, провідна експортна суміш Росії, що завантажується із західних портів, здебільшого постачається до Азії через ембарго ЄС на російську нафту, а Індія стає її головним покупцем.

Тим часом через кризу на Червоному морі перебоїв з отриманням російської нафти Bharat Petroleum Corp не сталося, і компанія купуватиме нафту з будь-якого джерела, поки це фінансово життєздатно.

Переговори Індія та Росії щодо постачання нафти

Індійська та російська сторони 6 лютого мали зустрітися, аби обговорити стратегічні завдання, включаючи пошук шляхів подолання торгових бар'єрів з Росією, що спричинило скорочення постачання пільгової нафти.

Під час переговорів сторони мали обговорити питання платежів та вибору валюти для розрахунків. Обговорення, ймовірно, також торкалося питань, пов'язаних з логістикою, включаючи пошук нових банків та посередників. Багато хто з них раніше працював у Дубаї, однак на Об'єднані Арабські Емірати чиниться тиск з метою позбавлення від іміджу транзитного пункту для постачання нафти, а також скорочення використання дирхама для транзакцій.

Нагадаємо, за перші 9 місяців 2023 року Індія скоротила свої витрати приблизно на 2,7 мільярда доларів, купуючи російську нафту за зменшеною вартістю.

При цьому Індія почала зменшувати свою залежність від Росії як головного джерела військового постачання. Дане рішення зумовлене наслідками війни в Україні, яка вплинула на здатність Росії забезпечувати індійську армію боєприпасами та запчастинами.