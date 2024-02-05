Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Росія та Індія вирішать, як підтримати попит на нафту, — ЗМІ arrow

Росія та Індія вирішать, як підтримати попит на нафту, — ЗМІ

5 лютого 2024 15:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія та Індія вирішать, як підтримати попит на нафту, — ЗМІ
Постачання нафти з Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представники російських енергетичних компаній у вівторок, 6 лютого, зустрінуться в індійському штаті Гоа з місцевими чиновниками, щоб обговорити збереження постачання нафти.

Про це 5 лютого повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Скорочення постачання нафти з Росії до Індії

У рамках зустрічі важливою частиною обговорення стануть і інші стратегічні завдання, включаючи пошук шляхів подолання торгових бар'єрів з Росією, що спричинило скорочення постачання пільгової нафти. Попри зниження поставок, Росія зберігає позиції провідного постачальника нафти для Індії, попри обмеження санкцій.

До початку повномасштабної війни РФ проти України імпорт російської нафти до Індії був незначним, проте у 2022 році він почав постійно зростати. У результаті Росія випередила традиційних індійських нафтових постачальників — Ірак та Саудівську Аравію. Проте в останні місяці обсяги постачання російських енергоресурсів до Індії впали, частково через проблеми з оплатою.

За даними аналітичної компанії Kpler, частка Росії в імпорті нафти до Індії в січні скоротилася до 31% (у червні 2023 року вона була 43%), а постачання в середньому склало півтора мільйона барелів на день.

Як Росія та Індія планують підтримати постачання нафти

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять питання платежів та вибору валюти для розрахунків. Також на порядку денному можуть бути питання оплати в рупіях, що переважно для Індії, але досі не знаходило підтримки з боку Росії.

Обговорення, ймовірно, також торкнеться питань, пов'язаних з логістикою, включаючи пошук нових банків та посередників. Багато хто з них раніше працював у Дубаї, однак на Об'єднані Арабські Емірати чиниться тиск з метою позбавлення від іміджу транзитного пункту для постачання нафти, а також скорочення використання дирхама для транзакцій.

Нагадаємо, за перші 9 місяців 2023 року Індія скоротила свої витрати приблизно на 2,7 мільярда доларів, купуючи російську нафту за зменшеною вартістю.

Індія
чиновники
Роснафта
нафта
експорт
імпорт
постачання
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

Актуальне по темі