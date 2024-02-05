Росія та Індія вирішать, як підтримати попит на нафту, — ЗМІ

Постачання нафти з Росії. Фото: росЗМІ

Представники російських енергетичних компаній у вівторок, 6 лютого, зустрінуться в індійському штаті Гоа з місцевими чиновниками, щоб обговорити збереження постачання нафти.

Про це 5 лютого повідомляє Bloomberg.

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У рамках зустрічі важливою частиною обговорення стануть і інші стратегічні завдання, включаючи пошук шляхів подолання торгових бар'єрів з Росією, що спричинило скорочення постачання пільгової нафти. Попри зниження поставок, Росія зберігає позиції провідного постачальника нафти для Індії, попри обмеження санкцій.

До початку повномасштабної війни РФ проти України імпорт російської нафти до Індії був незначним, проте у 2022 році він почав постійно зростати. У результаті Росія випередила традиційних індійських нафтових постачальників — Ірак та Саудівську Аравію. Проте в останні місяці обсяги постачання російських енергоресурсів до Індії впали, частково через проблеми з оплатою.

За даними аналітичної компанії Kpler, частка Росії в імпорті нафти до Індії в січні скоротилася до 31% (у червні 2023 року вона була 43%), а постачання в середньому склало півтора мільйона барелів на день.

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Очікується, що під час переговорів сторони обговорять питання платежів та вибору валюти для розрахунків. Також на порядку денному можуть бути питання оплати в рупіях, що переважно для Індії, але досі не знаходило підтримки з боку Росії.

Обговорення, ймовірно, також торкнеться питань, пов'язаних з логістикою, включаючи пошук нових банків та посередників. Багато хто з них раніше працював у Дубаї, однак на Об'єднані Арабські Емірати чиниться тиск з метою позбавлення від іміджу транзитного пункту для постачання нафти, а також скорочення використання дирхама для транзакцій.

Нагадаємо, за перші 9 місяців 2023 року Індія скоротила свої витрати приблизно на 2,7 мільярда доларів, купуючи російську нафту за зменшеною вартістю.