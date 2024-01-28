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Індія відмовляється від купівлі зброї у Росії, — Reuters

28 січня 2024 15:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Індія відмовляється від купівлі зброї у Росії, — Reuters
Індійські військові. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Індія робить кроки до скорочення власної залежності від Росії як основного постачальника озброєнь. Відмова від російської зброї пов'язана з впливом війни в Україні на здатність Росії забезпечувати армію Індії боєприпасами та запасними частинами.

Про це пише Reuters.

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У повідомленні йдеться, що Індія має виявляти обережність у своїх діях, щоб уникнути поштовху Росії до зміцнення відносин із Китаєм.

Як зазначається у звіті Business World, ґрунтуючись на даних Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, Росія була постачальником 65% військової продукції для Індії загальною вартістю понад 60 мільярдів доларів за останні 20 років.

Проте, війна в Україні прискорила процес диверсифікації джерел озброєння Індії.

"Ми навряд чи укласти великі військові домовленості з Росією, оскільки це стане перетином червоної лінії для Вашингтона", — заявив фахівець з Росії з аналітичного центру Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан.

Що Росія пропонує Індії

Попри зменшення обсягів постачання з 2022 року, Росія запропонувала Індії передові вертольоти та винищувачі, а також спільне виробництво, за даними джерел.

Однак, за інформацією Reuters, Індія схиляється до покупки озброєнь у США. При цьому Сполучені Штати прагнуть посилити свої зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, зменшуючи традиційну залежність Індії від Росії.

Нагадаємо, що Індія за останній місяць збільшила імпорт дешевої нафти із Росії. Обсяги російського ресурсу у квітні перевищили постачання з Іраку та Саудівської Аравії.

Крім того, Росія заявила, що в Україну потрапили набої індійського виробництва 155 мм. Там вимагають пояснень від Індії щодо цього.

зброя
Індія
боєприпаси
закупівлі
війна в Україні
Росія

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