Індія відмовляється від купівлі зброї у Росії, — Reuters
Індія робить кроки до скорочення власної залежності від Росії як основного постачальника озброєнь. Відмова від російської зброї пов'язана з впливом війни в Україні на здатність Росії забезпечувати армію Індії боєприпасами та запасними частинами.
Про це пише Reuters.
Індія відмовляється від зброї з Росії
У повідомленні йдеться, що Індія має виявляти обережність у своїх діях, щоб уникнути поштовху Росії до зміцнення відносин із Китаєм.
Як зазначається у звіті Business World, ґрунтуючись на даних Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, Росія була постачальником 65% військової продукції для Індії загальною вартістю понад 60 мільярдів доларів за останні 20 років.
Проте, війна в Україні прискорила процес диверсифікації джерел озброєння Індії.
"Ми навряд чи укласти великі військові домовленості з Росією, оскільки це стане перетином червоної лінії для Вашингтона", — заявив фахівець з Росії з аналітичного центру Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан.
Що Росія пропонує Індії
Попри зменшення обсягів постачання з 2022 року, Росія запропонувала Індії передові вертольоти та винищувачі, а також спільне виробництво, за даними джерел.
Однак, за інформацією Reuters, Індія схиляється до покупки озброєнь у США. При цьому Сполучені Штати прагнуть посилити свої зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, зменшуючи традиційну залежність Індії від Росії.
Нагадаємо, що Індія за останній місяць збільшила імпорт дешевої нафти із Росії. Обсяги російського ресурсу у квітні перевищили постачання з Іраку та Саудівської Аравії.
Крім того, Росія заявила, що в Україну потрапили набої індійського виробництва 155 мм. Там вимагають пояснень від Індії щодо цього.
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