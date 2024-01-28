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Индия отказывается от покупки оружия у России, — Reuters

28 января 2024 15:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Индия отказывается от покупки оружия у России, — Reuters
Индийские военные. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Индия предпринимает шаги к сокращению своей зависимости от России как основного поставщика вооружений. Отказ от российского оружия связан с влиянием войны в Украине на способность России обеспечивать армию Индии боеприпасами и запасными частями.

Об этом пишет Reuters.

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В сообщении говорится, что Индия должна проявлять осторожность в своих действиях, чтобы избежать толчка России к укреплению отношений с Китаем.

Как отмечается в отчете Business World, основываясь на данных Стокгольмского международного института исследований мира, Россия являлась поставщиком 65% военной продукции для Индии, общей стоимостью свыше 60 миллиардов долларов за последние 20 лет. 

Однако война в Украине ускорила процесс диверсификации источников вооружения Индии.

"Мы вряд ли заключим крупные военные договоренности с Россией, так как это станет пересечением красной линии для Вашингтона," — заявил специалист по России из аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Что Россия предлагает Индии

Несмотря на уменьшение объемов поставок с 2022 года, Россия предложила Индии передовые вертолеты и истребители, а также совместное производство, по данным источников. 

Однако, по информации Reuters, Индия склоняется к покупке вооружений у США. При этом, Соединенные Штаты стремятся усилить свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе, уменьшая традиционную зависимость Индии от России.

Напомним, что Индия за последний месяц увеличила импорт дешевой нефти из России. Объемы российского ресурса в апреле превысили поставки из Ирака и Саудовской Аравии.

Кроме того, Россия заявила, что в Украину попали боеприпасы индийского производства 155 мм. Там требуют объяснений от Индии по этому поводу.

оружие
Индия
боеприпасы
закупки
война в Украине
Россия

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