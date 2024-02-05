Россия и Индия решат, как поддержать спрос на нефть, — СМИ

Поставки нефти из России. Фото: росСМИ

Представители российских энергетических компаний во вторник, 6 февраля, встретятся в индийском штате Гоа с местными чиновниками, чтобы обсудить сохранение поставок нефти.

Об этом 5 февраля сообщает Bloomberg.

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В рамках встречи, важной частью обсуждения станут и другие стратегические задачи, включая поиск путей преодоления торговых барьеров с Россией, что стало причиной сокращения поставок льготной нефти. Несмотря на снижение поставок, Россия сохраняет позиции ведущего поставщика нефти для Индии, несмотря на санкционные ограничения.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины импорт российской нефти в Индию был незначительным, однако в 2022 году он начал постоянно расти. В итоге Россия обогнала традиционных индийских нефтяных поставщиков — Ирак и Саудовскую Аравию. Однако в последние месяцы объемы поставок российских энергоресурсов в Индию упали, отчасти из-за проблем с оплатой.

По данным аналитической компании Kpler, доля России в импорте нефти в Индию в январе сократилась до 31% (в июне 2023 года она была 43%), а поставки в среднем составили полтора миллиона баррелей в день.

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Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопрос платежей и выбора валюты для расчетов. Также на повестке дня могут оказаться вопросы оплаты в рупиях, что предпочтительно для Индии, но до сих пор не находило поддержки со стороны России.

Обсуждение, вероятно, также затронет вопросы, связанные с логистикой, включая поиск новых банков и посредников. Многие из них ранее работали в Дубае, однако на Объединенные Арабские Эмираты оказывается давление с целью избавления от имиджа транзитного пункта для поставок нефти, а также сокращения использования дирхама для транзакций.

Напомним, за первые 9 месяцев 2023 года Индия сократила свои расходы примерно на 2,7 миллиарда долларов, покупая российскую нефть по уменьшенной стоимости.

Кроме того, Индия начала уменьшать свою зависимость от России в качестве главного источника военного снабжения. Это решение обусловлено последствиями войны в Украине, которая повлияла на способность России снабжать индийскую армию боеприпасами и запчастями.