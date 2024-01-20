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РФ стала самым крупным поставщиком нефти в Китай в 2023 году, — Reuters

20 января 2024 19:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ стала самым крупным поставщиком нефти в Китай в 2023 году, — Reuters
Добыча нефти в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Она поставила 107 миллионов тонн, опередив Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает Reuters.

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В 2023 году РФ поставила Китаю рекордные 107 миллионов тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в день. Это гораздо больше, чем другие крупные экспортеры.

Импорт из Саудовской Аравии, ранее крупнейшего поставщика Китая, упал на 1,8%, до 85,96 млн тонн, поскольку ближневосточный нефтяной гигант потерял долю рынка из-за более дешевой российской нефти.

Нефть РФ, которую избегали многие международные покупатели после санкций Запада, торговалась со значительными скидками к международным контрольным показателям в течение большей части прошлого года на фоне ограничения цен.

Однако скачок спроса китайских и индийских нефтепереработчиков на дешевую российскую нефть марки ESPO привел к росту цен на нее.

Торговые источники сообщают, что поставки сырой нефти ESPO с доставкой в декабре были оценены со скидкой от приблизительно 50 до 20 центов за баррель до сравнительного показателя ICE Brent. В октябре за грузы с доставкой скидка была 1 доллар, а за поставки в марте — 8,50 доллара.

Несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, в прошлом году на 81,1% увеличились поставки сырой нефти в Китай из США на фоне роста добычи в США.

Напомним, нефтебаза в Брянской области продолжает пылать после атаки БпЛА. На сегодня, 20 января, пожар в городе Клинцы до сих пор тушат.

Также мы писали, что боевики-хуситы ошибочно попали в российский танкер, перевозивший нефть у берегов Йемена. Как известно, это не первый случай ошибочной атаки.

россия
США
Китай
Саудовская Аравия
нефть

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