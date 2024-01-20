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РФ стала найбільшим постачальником нафти до Китаю у 2023 році, — Reuters

20 січня 2024 19:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ стала найбільшим постачальником нафти до Китаю у 2023 році, — Reuters
Видобування нафти в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулого року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Вона поставила 107 мільйонів тонн, випередивши Саудівську Аравію.

Про це повідомляє Reuters.

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Російська нафта для Китаю

У 2023 році РФ поставила Китаю рекордні 107 мільйонів тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на день. Це набагато більше, ніж інші великі експортери.

Імпорт із Саудівської Аравії, раніше найбільшого постачальника Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант втратив частку ринку через дешевшу російську нафту.

Нафта РФ, яку уникали багато міжнародних покупців після санкцій Заходу, торгувалась зі значними знижками до міжнародних контрольних показників протягом більшої частини минулого року на тлі обмеження цін.

Однак стрибок попиту китайських та індійських нафтопереробників на дешеву російську нафту марки ESPO призвів до зростання цін на неї.

Торгові джерела повідомляють, що поставки сирої нафти ESPO з доставкою в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50 до 20 центів за барель до порівняльного показника ICE Brent. У жовтні за вантажі з доставкою знижка була 1 долар, а за поставки в березні — 8,50 доларів.

Попри геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, минулого року на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку у США.

Нагадаємо, нафтобаза у Брянській області продовжує палати після атаки БпЛА. Станом на сьогодні, 20 січня, пожежу в місті Клинці досі гасять. 

Також ми писали, що бойовики-хусити помилково поцілили в російський танкер, який перевозив нафту поблизу берегів Ємену. Як відомо, це не перший випадок помилкової атаки.

росія
США
Китай
Саудівська Аравія
нафта

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