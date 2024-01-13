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Хусити помилково атакували російський танкер із нафтою

13 січня 2024 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хусити помилково атакували російський танкер із нафтою
Російський танкер, який перевозить нафту. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бойовики-хусити помилково поцілили в російський танкер, який перевозив нафту поблизу берегів Ємену. Як відомо, це не перший випадок помилкової атаки.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про обстріл російського судна хуситами

Зазначається, що згідно з британською морською охоронною компанією Ambrey 12 січня бойовики-хусити завдали ракетного удару по російському танкеру. 

Організація морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявила, що відповідно до повідомлення, яке вона отримала, ракету запустили за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден. 

"Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна", — йдеться в повідомленні.

В UKMTO додали, що постраждалих та пошкоджень не виявлено.

Однак в Ambrey зазначили, що це був другий російський танкер, який хусити помилково обстріляли. За їх даними, це пов'язано з застарілою інформацією, яка пов'язує судно з Великою Британією.

Удари США та Великої Британії по хуситах 12 січня

Нагадаємо, що вночі в п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами. Це перші удари по хуситах, відколи ті  почали атакувати цивільні судна в Червоному морі наприкінці минулого року.

Також ми писали, що в Британії наголосили, що вдарили саме по об'єктах, які хусити використовували для запуску безпілотників та ракет. А військово-повітряні сили США заявили, що під час операції проти єменських хуситів ударів зазнали понад 60 цілей на 16 об'єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.

Додамо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував початок операції Великої Британії та США проти хуситських бойовиків у Ємені. За його словами, терористи ігнорували заклики припинити розбій у Червоному морі, про що їх попереджала ООН.

корабель
терористи
обстріли
нафта
ракети
Росія
атака
танкер
Ємен

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