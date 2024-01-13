Хуситы ошибочно атаковали российский танкер с нефтью

Российский танкер, перевозящий нефть. Фото: AFP

Боевики-хуситы ошибочно попали в российский танкер, перевозивший нефть у берегов Йемена. Как известно, это не первый случай ошибочной атаки.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно об обстреле российского судна хуситами

Отмечается, что согласно британской морской охранной компании Ambrey 12 января боевики-хуситы нанесли ракетный удар по российскому танкеру.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что согласно сообщению, которое она получила, ракету запустили в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

"Капитан сообщил, что ракета упала в воду в 400-500 метрах, а за ней следовали три небольших судна", — говорится в сообщении.

В UKMTO добавили, что пострадавшие и повреждения не обнаружены.

Однако в Ambrey отметили, что это был второй российский танкер, который хуситы по ошибке обстреляли. По их данным, это связано с устаревшей информацией, связывающей судно с Великобританией.

Удары США и Великобритании по хуситам 12 января

Напомним, что ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами. Это первые удары по хуситам, когда те начали атаковать гражданские суда в Красном море в конце прошлого года.

Также мы писали, что в Британии подчеркнули, что ударили именно по объектам, которые использовали хуситы для запуска беспилотников и ракет. А военно-воздушные силы США заявили, что во время операции против йеменских хуситов ударов претерпели более 60 целей на 16 объектах: командных пунктах, складах оружия, производственных мощностях и радарах ПВО.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал начало операции Великобритании и США против хуситских боевиков в Йемене. По его словам, террористы игнорировали призывы прекратить разбой в Красном море, о чем их предупреждала ООН.