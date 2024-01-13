Хуситы ошибочно атаковали российский танкер с нефтью
Боевики-хуситы ошибочно попали в российский танкер, перевозивший нефть у берегов Йемена. Как известно, это не первый случай ошибочной атаки.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно об обстреле российского судна хуситами
Отмечается, что согласно британской морской охранной компании Ambrey 12 января боевики-хуситы нанесли ракетный удар по российскому танкеру.
Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что согласно сообщению, которое она получила, ракету запустили в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.
"Капитан сообщил, что ракета упала в воду в 400-500 метрах, а за ней следовали три небольших судна", — говорится в сообщении.
В UKMTO добавили, что пострадавшие и повреждения не обнаружены.
Однако в Ambrey отметили, что это был второй российский танкер, который хуситы по ошибке обстреляли. По их данным, это связано с устаревшей информацией, связывающей судно с Великобританией.
Удары США и Великобритании по хуситам 12 января
Напомним, что ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами. Это первые удары по хуситам, когда те начали атаковать гражданские суда в Красном море в конце прошлого года.
Также мы писали, что в Британии подчеркнули, что ударили именно по объектам, которые использовали хуситы для запуска беспилотников и ракет. А военно-воздушные силы США заявили, что во время операции против йеменских хуситов ударов претерпели более 60 целей на 16 объектах: командных пунктах, складах оружия, производственных мощностях и радарах ПВО.
Добавим, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал начало операции Великобритании и США против хуситских боевиков в Йемене. По его словам, террористы игнорировали призывы прекратить разбой в Красном море, о чем их предупреждала ООН.
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