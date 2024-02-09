Индийская компания отказалась покупать нефть в России — какая причина

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp. Фото: Shutterstock

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp отказалась покупать у России нефть "Сокол". Это вызвано тем, что банки-посредники не производят все платежи из-за санкций.

Об этом 9 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника.

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Из-за отказа покупать российскую нефть "Сокол" индийская компания теперь в основном полагается на нефть Urals.

"Пока нет предложений по нефти сорта "Сокол", и на рынке Urals также стало напряженно", — сказал чиновник.

Он добавил, что нефть Urals, ведущая экспортная смесь России, загружаемая из западных портов, в основном поставляется в Азию через эмбарго ЕС на российскую нефть, а Индия становится ее главным покупателем.

Между тем из-за кризиса на Красном море перебоев с получением российской нефти Bharat Petroleum Corp не произошло, и компания будет покупать нефть из любого источника, пока это финансово жизнеспособно.

Переговоры Индии и России по поставке нефти

Индийская и российская стороны 6 февраля должны были встретиться, чтобы обсудить стратегические задачи, включая поиск путей преодоления торговых барьеров с Россией, что повлекло за собой сокращение поставок льготной нефти.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы платежей и выбора валюты для расчетов. Обсуждение, вероятно, также затрагивало вопросы, связанные с логистикой, включая поиск новых банков и посредников. Многие из них ранее работали в Дубае, однако на Объединенные Арабские Эмираты оказывается давление с целью избавления от имиджа транзитного пункта для поставок нефти, а также сокращения использования дирхама для транзакций.

Напомним, за первые 9 месяцев 2023 года Индия сократила свои расходы примерно на 2,7 млрд долларов, покупая российскую нефть по уменьшенной стоимости.

При этом Индия начала сокращать свою зависимость от России как главного источника военного снабжения. Данное решение обусловлено последствиями войны в Украине, которая повлияла на способность России снабжать индийскую армию боеприпасами и запчастями.