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В МИД Италии озвучили условия использования Украиной предоставленного оружия

7 мая 2024 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МИД Италии озвучили условия использования Украиной предоставленного оружия
Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. В то же время министр иностранных дел страны Антонио Таяни заявил, что поставленное оружие Украина будет использовать только в пределах своих границ.

Об этом пишет издание ANSA во вторник, 7 мая.

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"Вся военная техника, которую мы отправляем, предназначена для использования только на территории Украины. Мы не оказываем материальную помощь, которая может быть использована за пределами Украины", — подчеркнул Таяни.

Он отметил, что Италия не находится в состоянии войны с Россией. А отвечая на вопрос о недавнем призыве президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска НАТО в Украину, он убежден, что Макрон вряд ли хочет воевать с Россией.

"Я не думаю, что Макрон хочет воевать с Россией, спросите его, что он хочет сделать. Решения НАТО принимаются НАТО, и мы являемся частью НАТО, мы не находимся в состоянии войны с Россией и мы против того, чтобы отправлять войска воевать против россиян", — отметил итальянский министр.

Напомним, правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T.

Также мы писали, что Италия присоединилась к поставкам крылатых ракет Storm Shadow в Украину. Такое же ракетное оружие Украине предоставят Франция и Великобритания.

Италия
оружие
военная помощь
война в Украине

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