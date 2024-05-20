Французские военные показали кадры обучения украинских пилотов и артиллеристов

Украинский пилот в самолете. Фото: x.com/EtatMajorFR

Французские военные продолжают обучать украинских летчиков полетам на истребителях F-16. Также военные проводят подготовку артиллеристов.

Соответствующие фото Французская армия опубликовала в соцсети Х в субботу, 18 мая.

Читайте также:

Как проходит обучение бойцов ВСУ во Франции

"Некоторые примеры взноса, сделанного Вооруженными силами Франции, в подготовку Вооруженных сил Украины. Военно-воздушные силы тренируют украинских пилотов-истребителей. Наземные войска обеспечивают специальную подготовку, в том числе из артиллерии. Эта мощная поддержка является долгосрочным обязательством", — отметили бойцы в сообщении с фото.

Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR

Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR

Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR

Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR

Напомним, что украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях на юго-западе Франции. Чтобы сесть на F-16, им нужно выучить английский и налетать 80 часов на других самолетах.

Также мы писали, что в рамках сделки Chrysalis Франция планирует передать Украине дальнобойные ракеты SCALP. Кроме того, в парламенте Франции призывают разрешить Украине наносить удары по территории России. Глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины.