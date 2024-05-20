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Французские военные показали кадры обучения украинских пилотов и артиллеристов

20 мая 2024 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Французские военные показали кадры обучения украинских пилотов и артиллеристов
Украинский пилот в самолете. Фото: x.com/EtatMajorFR
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Французские военные продолжают обучать украинских летчиков полетам на истребителях F-16. Также военные проводят подготовку артиллеристов.

Соответствующие фото Французская армия опубликовала в соцсети Х в субботу, 18 мая.

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"Некоторые примеры взноса, сделанного Вооруженными силами Франции, в подготовку Вооруженных сил Украины. Военно-воздушные силы тренируют украинских пилотов-истребителей. Наземные войска обеспечивают специальную подготовку, в том числе из артиллерии. Эта мощная поддержка является долгосрочным обязательством", — отметили бойцы в сообщении с фото.

Как проходит обучение бойцов ВСУ во Франции
Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR
Как проходит обучение бойцов ВСУ во Франции
Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR
Как проходит обучение бойцов ВСУ во Франции
Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR
Как проходит обучение бойцов ВСУ во Франции
Обучение бойцов ВСУ во Франции. Фото: x.com/EtatMajorFR

Напомним, что украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях на юго-западе Франции. Чтобы сесть на F-16, им нужно выучить английский и налетать 80 часов на других самолетах.

Также мы писали, что в рамках сделки Chrysalis Франция планирует передать Украине дальнобойные ракеты SCALP. Кроме того, в парламенте Франции призывают разрешить Украине наносить удары по территории России. Глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины.

Франция
ВСУ
военные учения
истребитель
война в Украине
війна
пилоты

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