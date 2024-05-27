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Переговоры об инструкторах из Франции еще продолжаются — Минобороны уточнило заявление Сырского

27 мая 2024 23:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Переговоры об инструкторах из Франции еще продолжаются — Минобороны уточнило заявление Сырского
Французские военные инструкторы. Фото иллюстративное: Armée de Terre
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина заинтересована в приеме иностранных инструкторов, которые будут обучать украинских военных на ее территории. В настоящее время идет работа над созданием всех необходимых для этого документов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в понедельник, 27 мая.

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В Минобороны сообщили, что, начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на своей территории иностранных инструкторов.

"По состоянию на сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", — отметили в министерстве.

На данный момент Минобороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины начало внутреннюю работу над соответствующими документами по данному вопросу. Это делается для того, чтобы не тратить время на решение бюрократических вопросов, когда будет принято соответствующее решение.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым провели видеовстречу с министром Вооруженных сил Французской Республики Себастьеном Лекорню по поводу отправки военных инструкторов в Украину.

Также мы писали, что правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов. Их будут направлять в пользу Украины.

Франция
война
Минобороны
Украина
Александр Сырский
тренировки

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