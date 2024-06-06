Допомога Україні — Франція виділить 650 мільйонів євро

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський підпише зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном дві угоди про надання Україні 650 мільйонів євро у вигляді позик і пожертвувань від Франції. Кошти будуть спрямовані на підтримку місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Про це повідомляє французьке видання LeMonde у середу, 5 червня, посилаючись на Єлисейський палац.

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Видання зазначає, що підписання угод заплановане на п'ятницю, 7 червня. Перша з них передбачає надання Французькому агентству розвитку "попередніх коштів у розмірі 400 мільйонів євро у вигляді позик, і 50 мільйонів у вигляді пожертвувань до 2027 року" з метою "розширити свою діяльність в Україні".

Це дасть змогу підтримати енергетичну та транспортну галузі України, а саме для покращення "адміністративної спроможності".

Друга угода передбачає створення фонду підтримки критичної інфраструктури, куди спрямують 200 мільйонів євро на підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у таких сферах:

енергетики,

транспорту,

водопостачання,

санітарії,

охорони здоров’я,

сільського господарства.

У Єлисейському палаці розраховують використати кошти на фінансування "важливих проектів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури" через, зокрема, російські обстріли.

Як Франція підтримує Україну

Нагадаємо, що Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. На його думку, передача Україні далекобійної зброї не загострить конфлікт.

Також Франція підтримала ініціативу США використовувати доходи від заморожених російських активів на користь Україні.

Додамо, що згідно з нещодавнім опитуванням європейські країни підтримують українських біженців та готові продовжувати надавати їм допомогу. Серед тих, хто висловився за підтримку українців були й французи.