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Франция предоставит Украине 650 миллионов евро — на что пойдут средства

6 июня 2024 01:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Помощь Украине — Франция выделит 650 миллионов евро
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном два соглашения о предоставлении Украине 650 миллионов евро в виде займов и пожертвований от Франции. Средства будут направлены на поддержку местных органов власти и критической инфраструктуры, в частности, энергетической.

Об этом сообщает французское издание LeMonde в среду, 5 июня, ссылаясь на Елисейский дворец.

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Издание отмечает, что подписание соглашений запланировано на пятницу, 7 июня. Первая из них предусматривает предоставление Французскому агентству развития "предварительных средств в размере 400 миллионов евро в виде ссуд, и 50 миллионов в виде пожертвований до 2027 года" с целью "расширить свою деятельность в Украине".

Это позволит поддержать энергетическую и транспортную отрасли Украины, а именно для улучшения "административной возможности".

Второе соглашение предусматривает создание фонда поддержки критической инфраструктуры, куда направят 200 миллионов евро на поддержку французских компаний в будущих тендерах в следующих областях:

  • энергетики,
  • транспорта,
  • водоснабжения,
  • санитарии,
  • здравоохранения,
  • сельского хозяйства.

В Елисейском дворце рассчитывают использовать средства на финансирование "важных проектов, укрепление или дополнение неисправной энергетической инфраструктуры" из-за, в частности, российских обстрелов.

Как Франция поддерживает Украину

Напомним, что Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России. По его мнению, передача Украине дальнобойного оружия не обострит конфликт.

Франция также поддержала инициативу США использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины.

Добавим, что согласно недавнему опросу европейские страны поддерживают украинских беженцев и готовы продолжать оказывать им помощь. Среди высказавшихся за поддержку украинцев были и французы.

Владимир Зеленский
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